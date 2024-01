Professores de Fortaleza protestam em frente ao Paço por reajuste salarial

Professores da rede municipal de Fortaleza realizaram uma manifestação durante a manhã desta quarta-feira, 31, em frente ao Paço Municipal, localizado no Centro. O ato faz parte da agenda de paralisação dos profissionais que deve se estender até a sexta-feira, 02, quando eles participarão de uma audiência de negociação com o prefeito José Sarto.

Com abanadores com a frase “sem piso, sem aula”, os educadores têm se mobilizado para exigir reajuste de 10,09% no salário, aumento do teto de isenção de impostos para aposentados, dentre outras demandas.

Hoje seria o segundo dia letivo do ano de 2024 nas escolas municipais, no entanto, as aulas seguem sem previsão para início. Segundo a categoria, o retorno só acontecerá após acordo com a Prefeitura sobre as pautas levantadas pelos professores.

“O prefeito pode antecipar sua decisão e implantar imediatamente o reajuste de 10,09%. Continuaremos nas ruas pelos nossos direitos. Defender o educador é defender a educação”, pontua a presidenta do Sindiute, Ana Cristina Guilherme, em nota enviada pelo sindicato.



Calendário de Paralisações

Quarta-feira, 31/1 - Passeata da Praça do Ferreira ao Gabinete do Prefeito

Quinta-feira, 1º/2 - Ato na Câmara Municipal