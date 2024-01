Barraca na Praia do Futuro é demolida após decisão judicial

Uma barraca construída em área não permitida da faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza, é demolida na manhã desta quarta-feira, 31. Bancos e demais estruturas da barraca Orla Praia Club são retiradas desde às 9h20min por agentes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com apoio da Polícia Federal.

A Justiça determinou a demolição atendendo a uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF). Em novembro passado, a retirada da estrutura de alvenária já havia sido recomendada pelo MPF aos proprietários, não foi atendida.

O POVO procurou os proprietários da barraca no local, mas eles não quiseram se manifestar.