Prefeitura de Fortaleza deve apresentar proposta para professores municipais até o fim desta semana

"A educação sempre foi tratada com máxima prioridade pela nossa gestão. Para vocês terem ideia, 27,51% de todo o orçamento de Fortaleza é aplicado na Educação. Outro dado importantíssimo: do ano passado para cá, a folha de pagamento dos professores aumentou em 20%", disse pedetista em texto.

Sarto ainda citou em publicação outras ações de sua gestão na área educacional, como aplicação de concurso público. "A reunião é mais uma demonstração do nosso compromisso de dialogar com a categoria e ofertar um ensino público de qualidade para nossas crianças e adolescentes", frisou ainda.

Paralisação para esta terça-feira, 30, está mantida



Docentes reivindicam um reajuste salarial de 10,09%, esperando alcançar o atual piso do magistério, de R$ 4.580,57, no vencimento inicial. Na última sexta-feira, 26, a categoria paralisou as atividades como forma de manifesto ao ajuste e a Prefeitura informou no mesmo dia que se reuniria com profissionais.



Sem um retorno concreto, educadores realizaram uma assembleia na manhã de hoje e votaram a favor de um estado de greve, decidindo paralisar as atividades no primeiro dia de volta às aulas em Fortaleza, que acontece nesta terça-feira, 30.



Horas depois da decisão, representantes da categoria estiveram reunidos com Sarto. Procurada pelo O POVO após a reunião com o prefeito, a assessoria do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute) informou que a decisão de paralisar as atividades amanhã será mantida.

No entanto, ainda nesta terça os resultados da audiência com o prefeito serão discutidos em uma nova assembleia entre educadores, marcada para acontecer às 8 horas na escola Filgueiras Lima.