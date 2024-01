Banhistas relatam riscos de afogamento na região do Espigão Rui Barbosa

O banhista relembra que, antes do processo de aterramento da Praia de Iracema, realizado em 2019 , a área era mais segura para tomar banho de mar. “Agora está mais perigoso, com certeza. Quando você está nadando, também corre o risco de acabar em uma vala, então o risco de se afogar é grande para quem não sabe nadar muito bem”, aponta Eduardo.

Na manhã desse sábado, 27, quem se banhou nas proximidades do Espigão Rui Barbosa presenciou um mar de ondas fortes. Foi o caso do jovem Eduardo Freitas, de 18 anos, que aproveitou a manhã de sol para pedalar na Orla e parou para refrescar o corpo. “Principalmente nesse comecinho do mar, mais próximo do Espigão, a onda está quebrando muito. Isso deixa mais perigoso para tomar banho”, comentou.

Com o início do Ciclo carnavalesco de Fortaleza , muitos turistas e moradores aproveitam o período de festividades para desfrutar das praias da região. É fundamental, no entanto, se manter alerta para os perigos do mar. Na Praia de Iracema , por exemplo, destino bastante frequentado por banhistas e praticantes de esportes náuticos, que também recebe parte das programações de Carnaval da cidade, os banhistas devem ser cautelosos neste período de ondas fortes.

Apesar de uma manhã com poucas nuvens, poucas pessoas estiveram no local para aproveitar o mar ou realizar a prática de esportes náuticos. De acordo com Flávio Moura, que há três anos atua como instrutor de canoa havaiana nas praias de Fortaleza, e, desde o início do ano, em um posto no lado do Espigão Rui Barbosa, o local é propício para a prática esportiva.

“Aqui é fundo, o que facilita colocarmos as canoas. Mas pode ser perigoso para quem vem aqui e não tem um conhecimento mais aprofundado de natação e de mar. É uma área desnivelada, com valas, e a beirada da praia é muito funda. Além disso, o mar pode ser imprevisível: uma hora pode tá mais calmo e depois mais bravo. Tem que ficar muito esperto”, comenta o profissional.

FORTALEZA, CEARÁ, 27-01-2024: Posto 5 de salva-vidas, na Praia de Iracema. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Flávio explica que, nesse período do ano, é preciso que banhistas tenham ainda mais cautela na água. “Estamos em uma época de ondas grandes, que nós chamamos de Swell e geralmente ocorre de dezembro até março. Do meio para o fim do ano dá uma melhorada”, pontua o instrutor.

No local, há cerca de 50 metros à esquerda do Espigão da Rui Barbosa, há um posto de guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). O Posto 5 conta com a presença dos profissionais, que se mantém na estrutura elevada e em rondas pelo trecho das 8h até às 17h.

O instrutor de canoagem Flávio Moura relata que já auxiliou em diversas ocorrências de afogamentos. Felizmente, no curto período de atuação nas proximidades do Aterro da Praia de Iracema, não presenciou nenhum incidente. No entanto, observou que algumas mudanças são necessárias para garantir a segurança dos visitantes.