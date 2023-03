Jovem de 15 anos morre afogado na Praia de Iracema, em Fortaleza

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o corpo do jovem de 15 anos foi encontrado a cerca de 25 metros do local onde ele foi visto pela última vez

Um jovem de 15 anos morreu afogado nas proximidades da Ponte Velha do Poço da Draga, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu a uma ocorrência de afogamento na tarde desta quarta-feira, 22.

O caso foi repassado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) próximo às 13 horas. A vítima, um adolescente de 15 anos, teria pulado no mar junto a esse amigo, mas apenas o colega emergiu após o salto.

Segundo o CBMCE, quando a guarnição do Batalhão de Busca e Salvamento chegou à ponte, uma equipe de guarda-vidas já atuava nas buscas juntamente com amigos e familiares da vítima, dando as primeiras informações sobre o ocorrido. Duas linhas de busca foram formadas para atuar nas operações.

Aproximadamente 50 minutos de busca se passaram quando, às 16h05min, o corpo da vítima foi localizado a cerca de 25 metros do local onde ele havia se afogado em direção a praia em uma profundidade entre 4 e 5 metros. O corpo foi encontrado por mergulhadores da companhia de mergulho

Ao ser retirado do local, o corpo foi colocado em uma manta para que ele fosse preservado e uma equipe da Perícia Forense do Ceará foi acionada. A Polícia Militar está a cargo dos cuidados da cena do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará pediu para que a vítima, um morador do bairro Granja Portugal, não fosse identificada antes do laudo da Pefoce ser concluído. Assim, O POVO opta não divulgar o nome do jovem.

