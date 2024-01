Etufor anuncia fiscalização em transportes escolares na volta às aulas

Atualmente, existem 810 pessoas autorizadas a efetuar o transporte escolar em Fortaleza. Estas devem periodicamente realizar a atualização cadastral e levando os veículos para as vistorias.

Os pais e responsáveis interessados podem acompanhar a situação das empresas de transporte escolar junto a Etufor no link do Catálogo de Serviços do Portal da Prefeitura.

Veja os itens que serão verificados nas blitze

Bom estado de conservação dos pneus;

Cintos de segurança em número correspondente aos passageiros sentados;

Fecho interno de segurança nas portas;

Luzes de freio elevadas;

Faixa horizontal pintada ou película auto-adesiva não-removível, na cor amarela com 40 centímetros, à meia altura (em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroceria) identificada como “Escolar” em cor preta;

Extintores de incêndio.



Caso haja crianças menores de 11 anos ou pessoas com deficiência, é obrigatória a presença de monitores auxiliares.

A documentação regularizada, ou seja, os documentos dos condutores e dos veículos autorizados também serão consultados na blitz.

Programa Pé-de-meia dará R$ 2 mil por ano a alunos de baixa renda; entenda | O POVO NEWS