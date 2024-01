"Vamos alcançar, em 2024, 75% das escolas em tempo integral", diz Elmano

Governador do Ceará, Elmano de Freitas disse durante live que mais 26 escolas passam a ofertar o regime integral a partir do próximo dia 29

Durante live realizada em suas redes sociais nesta quarta-feira, 24, o governador Elmano de Freitas anunciou que, a partir deste ano, mais 26 escolas da rede estadual de ensino vão aderir ao modelo de tempo integral no Ceará. As mudanças entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, 29, com o início do ano letivo.

Com a nova adesão, o Estado alcança a marca de 75% do total de escolas estaduais que aderem ao regime de tempo integral. Freitas pontuou que, quando assumiu o governo, o Ceará tinha 60% de suas escolas com o modelo em vigência.

“Em 2023, levei isso para 71%. Este ano, 26 escolas vão também passar a ser em tempo integral. Vamos alcançar, em 2024, 75% das escolas em tempo integral. A minha meta é chegar a 100% das escolas em tempo integral”, acrescentou.