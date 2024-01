Funcionário de escola municipal é preso suspeito de estupro dentro do banheiro da unidade

Crime é investigado pela Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). Vítima tinha 13 anos, conforme a Polícia

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que o crime teria sido cometido contra um adolescente de 13 anos, no banheiro da escola. O menino acompanhava a irmã mais nova, aluna da instituição.

Um funcionário de uma escola municipal de Fortaleza foi preso suspeito de cometer um estupro de vulnerável d entro da instituição de ensino. O homem de 45 anos era agente administrativo na unidade no bairro Vicente Pinzón e foi capturado em flagrante nessa segunda-feira, 22.

A Polícia foi acionada pelos familiares do adolescente, e agentes do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades da Polícia Militar do Ceará (Copac/PMCE) conduziram o suspeito à delegacia.

A investigação está cargo da Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O POVO procurou a Secretaria Municipal de Educação sobre o caso e aguarda resposta.