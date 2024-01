Oito homens são presos suspeitos de efetuarem ataque no Morro Santiago

Oito homens foram presos em flagrante suspeitos de efetuarem um ataque contra rivais no Morro Santiago, localizado no bairro Barra do Ceará , em Fortaleza . Com o grupo, a Polícia Militar apreendeu cinco revólveres calibre 38, uma pistola . 40 e 103 munições de diversos calibres. O caso ocorreu por volta das 23 horas dessa quinta-feira, 25.

Os homens presos foram identificados como: Antônio Leidivan dos Santos Almeida, de 23 anos; Bruno Paulino da Silva, de 33 anos; Carlos Luís da Silva Teixeira, de 23 anos; Diego Silva de Andrade, de 20 anos; Leandro Correia Targino, de 21 anos; Ramon Nascimento de Sousa, de 23 anos; Ruan Pablo Ribeiro Serra, de 18 anos; e Wagner Pereira Júnior, de 26 anos.



"Os alvos foram conduzidos para o 10º Distrito Policial (DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foram autuados por integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



“A ação contou ainda com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 20º BPM, do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Regimento de Polícia Montada Coronel Moura Brasil (RPMont)”.