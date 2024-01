Jovem desaparecido por seis anos volta ao Reino Unido em busca de 'futuro' melhor

O adolescente britânico que desapareceu há seis anos na Espanha e foi encontrado na França há uma semana explicou, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (22), que decidiu abandonar sua mãe e voltar para seu país, porque queria um "futuro" melhor e admitiu ter inventado uma parte de sua história.

Alex Batty, de 17 anos, desapareceu enquanto estava na Espanha com a mãe - que não era sua tutora legal - e com seu avô em outubro de 2017. Foi localizado em uma estrada no sul de França há uma semana.

Ele passou seis anos levando uma vida itinerante com a mãe e o avô, dentro de uma comunidade espiritual.