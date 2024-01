Incêndio no Cocó: bombeiros esperam controlar todos os focos até a manhã deste sábado, 20

Cerca de 32 brigadistas devem continuar os trabalhos para controlar as chamas do incêndio que atingiu a unidade de conservação na quarta-feira, 17, em Fortaleza

Os trabalhos para controlar o fogo do incêndio que atingiu o Parque do Cocó, em Fortaleza, vão continuar durante a madrugada e a expectativa do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) é que todos os focos sejam debelados entre 9 e 10 horas da manhã deste sábado, 20. A informação é do Comandante-Geral dos Bombeiros, Cláudio Barreto.

Até o momento, há três focos ativos e que estão recebendo atuação dos brigadistas. Os dois com maior intensidade encontram-se perto da avenida Sebastião Abreu, no bairro Cocó. O outro está localizado próximo ao bairro Cidade 2000 e está praticamente debelado.



De acordo com o Comandante-Geral dos Bombeiros, Cláudio Barreto, os dois focos tiveram intensidade das chamas em virtude da movimentação dos ventos durante a última madrugada e a expectativa é que eles sejam debelado até amanhã. "É um diagnóstico de forma geral, mas é o que a gente pretende", disse.