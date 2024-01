ITA no Ceará: Camilo anuncia dois novos cursos com 50 vagas

Durante o lançamento do Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Ceará, o ministro da educação anunciou os cursos de Engenharia e Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas

“Aqui no ITA vão ser dois cursos novos. Um curso de Engenharia e Energias, até porque o nordeste é o maior produtor de energia renovável do Brasil que é energia solar e a energia eólica e agora nós teremos o combustível do futuro que é o hidrogênio verde, e o outro curso de Energia de Sistemas. Portanto, serão cursos diferentes do que são ofertados no ITA em São José dos Campos”, pontuou.

Em seu discurso, Santana mencionou que é um dia histórico e que a vinda do instituto sempre foi um sonho para o Estado. Ele destaca que o Ceará ganha um campus em reconhecimento aos bons resultados alcançados pelo Estado nas aprovações no ITA em São José dos Campos, em São Paulo.

Durante a cerimônia de lançamento do Campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza , o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que a instituição oferecerá os cursos de Engenharia e Energias Renováveis e Engenharia de Sistema . O ITA do Ceará ficará nas instalações da Base Aérea de Fortaleza, localizada na avenida Borges de Melo no bairro Aeroporto.

O vestibular será realizado ainda este ano para as próximas turmas. Inicialmente, cada turma terá 50 vagas.

“Nós já empenhamos o recurso para iniciar imediatamente as obras do futuro Campus do ITA no Ceará. A partir da próxima semana vamos transferir o recurso para o Governo do Estado. O objetivo é recuperar os prédios históricos e bonitos da base aérea e começar a construção das novas edificações de alojamentos, laboratórios e salas de aula ”, ressaltou Camilo Santana.

Emocionado, Camilo finalizou dizendo que em breve será lançado o concurso público para os novos professores do ITA. “Para mim é um dia histórico para o Ceará, é um dia histórico para a educação do Nordeste brasileiro. Nenhum país, nenhum estado vai crescer sem dar educação para o povo. Viva a Educação brasileira!”, completou.

O governador Elmano de Freitas destacou a importância da vinda do ITA para o Estado. Adiantou que, futuramente, o ITA contará também com o curso de Bioengenharia. Ele anunciou ainda a criação do curso preparatório para que os alunos da rede pública estadual possam se preparar para o ingresso no instituto.

"Para que nossos jovens ingressem no ITA, para que possamos selecionar nossos melhores alunos desde o ensino fundamental e dar oportunidade aos melhores, para que tenham acesso aos melhores métodos e também poderem ingressar no ITA, ou de São José dos Campos ou do Ceará, mas que ingressem nos seus projetos de vida", concluiu.