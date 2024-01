Passe Livre Estudantil é retomado para alunos da educação básica em Fortaleza

Gratuidade é suspensa durante as férias escolares. Saiba quando o direito será retomado também para estudantes do ensino superior

O Passe Livre Estudantil retornou , nesta terça-feira, 16, para os estudantes do ensino básico após a suspensão do benefício devido ao período de férias escolares.

A suspensão do benefício, que já estava prevista desde o início da tramitação do projeto na Câmara Municipal de Fortaleza, começou em dezembro de 2023, durante as férias escolares. Nesse período, os estudantes não tinham direito às duas passagens gratuitas e utilizavam a tarifa estudantil.



De acordo com a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), o benefício retornou nessa terça-feira, 16, para os estudantes do ensino básico. Já para os estudantes do ensino superior, o passe livre será retomado no dia 29 de janeiro.

A Secretaria explicou que a definição do calendário de férias do Passe Livre Estudantil foi realizada por meio de consulta às instituições de ensino municipais, estaduais e federais, além das instituições privadas, que informaram as datas dos respectivos períodos letivos.

A suspensão do passe livre se repetirá no período das férias letivas do meio do ano, em julho. Ainda não há datas específicas sobre quando o benefício será suspenso novamente.

Passe Livre Estudantil: Balanço de 2023

Desde que foi implementado, em novembro de 2023, o Passe Livre Estudantil registrou 2.747.758 passagens gratuitas. Apenas em dezembro, foram 1.363.075 passagens concedidas.

Desde o início do funcionamento, em média, 70 mil pessoas utilizaram diariamente o benefício.