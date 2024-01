Primeiro dia de colação de grau da UFC reúne mais de 600 alunos em cerimônia presencial

Em cerimônia presencial, cerca de 660 alunos formados pela Universidade Federal do Ceará (UFC) participaram do primeiro dia do ciclo de colação de grau da instituição na noite desta terça-feira, 16. A solenidade ocorreu na Concha Acústica, na Reitoria da UFC, em Fortaleza, e reuniu 535 concludentes em 2023.2 e 124 egressos, que manifestaram interesse em participar de forma simbólica.

Ao todo, os 2.744 concludentes e egressos devem participar da colação de grau da instituição até a próxima quinta-feira, 18, sendo o segundo ciclo após o retorno das solenidades presenciais. No semestre anterior, a cerimônia reuniu mais de mil alunos entre concluintes e egressos que colaram grau pela internet entre 7 de maio de 2020 e 31 de agosto de 2023, após a pandemia da Covid-19.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O reitor da universidade, Custódio Almeida, celebrou o momento com os formandos e destacou a importância da cerimônia. "É um momento especial está com vocês na Concha Acústica da UFC. O dia é de festa e celebração. Essa solenidade de hoje representa muito mais do que um fechamento de mais um ciclo da educação, é mais do que uma aquisição de um diploma do ensino superior e a conquista de uma profissão", afirmou.