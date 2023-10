Mais de mil pessoas participam de retorno presencial das colações de grau da UFC

Fortaleza, CE, BR 23.10.04 - Colação de grau coletiva na concha acústica de UFC (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Depois de um hiato de mais de três anos, a Universidade Federal do Ceará (UFC) voltou a realizar colações de grau presencialmente. Primeira solenidade do porte ocorreu na noite desta quarta-feira, 4, na Concha Acústica da Reitoria, e contou com a participação de 1193 pessoas. Dentre elas, concludentes e egressos que já concluíram o curso e não haviam participado de forma presencial da tradicional cerimônia.

Participaram da ocasião 55 pessoas que se formaram entre agosto e setembro de 2023. Além desses, também fizeram parte do momento, de forma simbólica, 1138 egressos que já haviam colado grau de maneira administrativa nos anos anteriores, mas de forma remota— em razão da pandemia. Compartilhando da mesma emoção do ineditismo, participantes lotaram a reitoria, que contava até com um cenário para as tradicionais fotos com a beca. O movimento emocionou Custódio Almeida, reitor da universidade, que destacou no inicio da cerimônia a presença dos ex-alunos já formados.

"Sabe por que que vocês quiseram voltar? Porque vocês têm o DNA da UFC e a UFC tem muito orgulho de vocês. O que está acontecendo aqui agora não é trivial, é muito especial (...) A sensação de incompletude permanecia presente em vocês (...) Faltava o rito, o símbolo, a festa, e o jurídico não substitui o simbólico (...) Vocês vieram aqui hoje completar o sentido, fechar o ciclo que ficou aberto", disse aos egressos. Dentre aqueles que já tinham colado grau de forma administrativa estava Maria Rosa, de 25 anos, formada em enfermagem pela UFC em 2021. Na época de sua formatura, ela fez uma festa com a família para comemorar o momento, mas nada supriu a vontade que tinha de participar de uma colação.

"Com a recorrência da pandemia a gente pensa várias coisas, se preocupa com a família, com a própria saúde, mas também tem aquelas preocupações das perspectivas e o que a gente queria ao final da faculdade, as fotos, porque foi um percurso tão dolorido, tão grande. Eu morava aqui pertinho da reitoria e sempre passava e me perguntava quando ia ser minha vez", conta, com a voz embargada. Fortaleza, CE, BR 23.10.04 - Colação de grau coletiva na concha acústica de UFC (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE "Durante o dia eu fiquei refletindo todos os meus anseios e dúvidas que eu tive na época, do que seria o pós formatura (...) Hoje eu tenho novos anseios, mas eu consigo refletir tudo que eu queria aquela época e tudo que eu consegui até aqui. Então, para mim, são duas comemorações", desabafa ainda. O sentimento é compartilhado por Israel Alencar, de 26 anos, que se formou no curso de Direito da UFC em 2022 e só agora teve a oportunidade de colar grau presencialmente. "Eu acho que a sensação é de vivenciar, de experienciar uma coisa que faltava. De ter um símbolo que faltava, que é um símbolo de consagração de todo esse momento, de luta, de um suor que foi a graduação. A consagração de um ciclo que durou um período mas que tinha ficado essa lacuna por conta de não ter essa cerimônia", conta.

Cerimônia ainda deve seguir na quinta-feira, 5, e na sexta-feira, 6. Dentre os contemplados estão aqueles que estudaram no Centro de Ciências (CC), Centro de Tecnologia (CT), Campus de Quixadá e Campus de Russas, Centro de Humanidades (CH), a Faculdade de Economia, dentre outros. Experiência é vivenciada também por familiares e amigos Enquanto o ritual da cerimônia acontecia, como o chamamento de representantes dos cursos e o juramento de formatura, familiares e amigos disputavam por espaço ao redor do centro onde evento ocorria. Com celulares apontados e olhos atentos, todos traziam o mesmo semblante de orgulho. Fortaleza, CE, BR 23.10.04 - Colação de grau coletiva na concha acústica de UFC (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

"É muita emoção, foi uma conquista. Um objetivo que foi realizado, um objetivo que ele tinha, que conquistou, isso é motivo de muita emoção. Tô muito grata a Deus e muito emocionada", conta, com a voz embargada, a vendedora Shirley Alencar, de 57 anos, mãe de Israel. Fortaleza, CE, BR 23.10.04 - Colação de grau coletiva na concha acústica de UFC (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Para Renan Cunha, de 35 anos, e Marilia Fernandes, de 30, o momento foi ainda mais especial. Ele se formou no curso de Direito da UFC em 2022, e ela em Odontologia na mesma universidade, em 2023. Ambos foram foram colar grau juntos e levaram o filho do casal para prestigiar.