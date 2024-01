Fortaleza: 11 paredões de som são apreendidos no 1° fim de semana de Pré-Carnaval

As abordagens foram efetuadas a partir da fiscalização ativa de agentes nas ruas da Cidade e de denúncias feitas por moradores.

A operação foi realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) com o objetivo de combater o comércio irregular e a venda de materiais proibidos.

Dez locais de festas públicas tiveram equipes de fiscalização durante o primeiro fim de semana do Pré-Carnaval de Fortaleza. Entre os dias 12 e 14 de janeiro, 11 paredões de som e 18 unidades de cigarros eletrônicos foram apreendidos por agentes da Prefeitura de Fortaleza , além de 30 documentos lavrados por falta de permissões para comércio.

Para o superintendente-adjunto da Agefis, Neuvani Vasconcelos, o trabalho de fiscalização auxilia no bom andamento de grandes eventos como os ciclos de festas em janeiro e fevereiro.

"A fiscalização municipal contribui regularmente nos eventos de massa promovidos pela Prefeitura de Fortaleza, com o objetivo de coibir práticas inadequadas e assegurar público presente. A Agefis continuará exercendo esse importante trabalho durante todo o Ciclo Carnavalesco, com o devido ordenamento dos polos, a segurança sanitária do comércio ambulante e dos serviços de saúde e a apreensão dos equipamentos de som que tanto atrapalham o sossego alheio", afirma, em nota.