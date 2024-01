Três pessoas são presas com veículo clonado em Fortaleza

Trio foi abordado na BR 116 em um veículo furtado em novembro do ano passado; carro tinha marcas de adulteração

Dentre os indícios de adulteração no veículo, estavam discrepâncias nos números de identificação veicular (NIV), supressão dos caracteres e etiquetas que divergiam do padrão comum.

A captura aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foram constatados sinais de adulteração no automóvel.

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na última sexta-feira, 12, suspeitos de receptação de um veículo roubado . O trio foi abordado no km 4 da BR-116, em Fortaleza , enquanto dirigiam um carro que havia sido furtado em novembro do ano passado.

Após averiguação dos policiais, o carro foi identificado como um Fiat Argo que havia sido furtado na Capital, no dia 24 de novembro do ano passado.

Os três foram levados a uma delegacia de Polícia Civil e autuados com base no Artigo 180, do Código Penal, que descreve sobre a receptação de veículo roubado e prevê pena de até quatro anos de prisão.