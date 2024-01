Policial militar salva menino de um ano vítima de afogamento em Fortaleza

A criança, sem os sinais vitais, recebeu o trabalho de reanimação do PM, que estava de folga

Um policial militar salvou um menino de 1 ano e 10 meses de idade vítima de um afogamento que ocorreu uma piscina localizada em um condomínio no bairro Itaperi, em Fortaleza. O caso foi registrado nesse domingo, 14.

O agente de segurança Artur Barros de Oliveira, lotado na Companhia de Operações de Divisas, do Comando de Policiamento de Choque, estava de folga quando foi acionado por vizinhos do condomínio onde mora.

Ao chegar na área de lazer do residencial, Artur se deparou com a criança caída ao solo, do lado da piscina, sem os batimentos cardíacos e a família em desespero.