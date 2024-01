Pré-Carnaval 2024: Praça do Ferreira lota com Luxo da Aldeia e Olodum

Pré-Carnaval de Fortaleza na Praça do Ferreira foi marcado por lotação em noite de homenagens a Fausto Nilo e animação do grupo baiano Olodum

Festa, homenagens e presentes para novas e antigas gerações: quem compareceu à Praça do Ferreira na noite desta sexta-feira, 12, aproveitou de diferentes maneiras o início do Ciclo Carnavalesco em Fortaleza. Apresentações do bloco cearense Luxo da Aldeia e da banda baiana Olodum marcaram a abertura do Pré-Carnaval na Cidade.

O público, diverso, lotou a Praça do Ferreira. Era possível encontrar pais, mães, estudantes, foliões das novas e de antigas gerações unidos com o propósito de celebrar o Pré-Carnaval. Os trabalhos foram abertos com o Luxo da Aldeia, que levou ao público homenagem aos 80 anos do músico e poeta cearense Fausto Nilo. Com o título “80 Carnavais”, a temática do grupo revisitou um trecho da canção “Lua de Papel”, que enaltece a alegria de carnavais apesar das intempéries da vida.

Pré-Carnaval 2024 em Fortaleza: Fausto Nilo para todas as gerações

Para além de ressaltar o legado de Nilo, a apresentação do bloco foi capaz de aproximar sua obra também de foliões que não conheciam a carreira do compositor - que também é homenageado pelo Ciclo Carnavalesco de Fortaleza. Bruno Perdigão, do Luxo da Aldeia, ressaltou como o artista se tornou uma “inspiração” para o grupo e defendeu a importância de levar seu legado às novas gerações.