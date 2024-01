Mais Saúde Fortaleza: estoque de medicamentos passa a ser disponibilizado

O estoque de medicamentos básicos e da saúde mental, além de cinco especializados, passa a ser divulgado no aplicativo Mais Saúde Fortaleza a partir desta segunda-feira, 15. Anúncio sobre a atualização no app foi feito pelo prefeito José Sarto durante entrega do posto de saúde Argeu Herbster, no bairro Bom Jardim.

O estoque de medicamentos informados da plataforma foi ampliado de 54 para 123. Os usuários podem acessar a lista, a indicação dos locais e as quantidade de medicamentos disponíveis na rede de saúde municipal.