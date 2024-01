Obras no Parque Ecológico do Passaré estão 65% concluídas

Parque Ecológico do Passaré estão 64% concluídas. Previsão de entrega é até junho de 2024 Crédito: FÁBIO LIMA

Os espaços costumavam atrair visitantes de todas as idades, que buscavam desfrutar do contato com a natureza dentro das dependências do parque. Um deles era Ailton Ferreira, 64, que utilizava o local para passear com a neta, Ana Lívia, 6. “Sinto falta [do parque]. Não só eu, mas minha neta também, as amiguinhas dela… Sempre eu enchia o carro aos domingos, e a gente vinha”, recorda o aposentado. Obras estão em fase de acabamento Parte da estrutura já está na fase de acabamentos, como a quarentena onde serão recebidos os animais recém-chegados e a escola ambiental que funcionará no local. Nesses pontos, serviços como pintura e instalação de rede elétrica estão sendo realizados. Com um números de animais abrigados quase três vezes maior, o zoológico do Parque passará a contar com quatro recintos para grandes animais e um recinto para répteis com seis divisões. Será inaugurado também um recinto de imersão destinado apenas a aves, que estarão dispostas em uma trilha de árvores por onde os visitantes poderão circular. “Os recintos dos animais são também uma maneira de proporcionar mais conforto aos bichinhos e segurança aos visitantes. Eles não estão ali só para serem assistidos. São animais que nasceram em cativeiro ou provenientes do tráfico de animais silvestres e que não tiveram condições de retornar à natureza, e por isso foram mantidos em zoológicos, criadouros científicos ou mantenedouros”, aponta o diretor de conservação e monitoramento da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), Raphael Martins, em nota.

Um dos pontos que está em fase de melhoria é a Escola Ambiental do Horto Municipal, com expansão do número de salas de aula e auditórios. O local será totalmente voltado a programações educativas e poderá ser acessado pelas instituições de ensino da Cidade. “A ideia é que a estrutura possa receber escolas públicas e demais públicos de maneira mais completa. Permitindo um ambiente de treinamento, aula ambiental e aula prévia. Não é uma escola como as outras, mas um lugar à disposição com uma programação planejada e de ligação com a natureza”, garante Raphael, também em nota.

Durante a reforma, os animais foram mantidos no zoológico, mas permaneceram isolados dos espaços das obras para evitar possíveis estresses ou prejuízos à saúde, ainda conforme a Urbfor. Veja imagens da obra: FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05.01.2024: Obras no Parque Ecológico do Passaré. Crédito: FÁBIO LIMA Parque Ecológico do Passaré estão 64% concluídas. Previsão de entrega é até junho de 2024 Crédito: FÁBIO LIMA Parque terá atrações além das plantas e animais Além dos pontos destinados à observação, serão entregues também duas praças de convivência, seis quiosques para a comercialização de produtos e parquinhos com brinquedos para as crianças.