Zoológico Sargento Prata ficará fechado para obras até 2024

As atividades do Zoológico Municipal Sargento Prata estão suspensas em virtude da segunda etapa das obras de requalificação do Parque Ecológico do Passaré, onde o espaço está localizado. A previsão é de que as obras sejam entregues no primeiro semestre de 2024 e o equipamento ficará fechado até lá.

“A gente vai poder reabrir com tudo pronto, com mais segurança para a frequência das pessoas e também para os animais que habitam o zoológico. Então a ideia é que o espaço fique fechado até a conclusão total da obra”, explica Samuel Dias, secretário municipal de Infraestrutura.

De acordo com Ronaldo Nogueira, superintendente da Autarquia de Paisagismo e Urbanismo de Fortaleza (Urbfor), as obras serão focadas, principalmente, na requalificação das áreas onde os animais estão abrigados e novas instalações para felinos, aves e répteis serão criadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Queremos avançar para até 400 animais, preservando as origens da nossa fauna e realizando um trabalho de acolhimento dos bichos resgatados, com toda a orientação técnica e profissional e também ações de educação ambiental intensas”, comunicou Ronaldo em nota da Urbfor.

Para receber os novos animais, o zoológico passará a contar com uma área de quarentena, onde os animais passarão por análises antes de serem levados para as instalações. “Nessa segunda etapa, a obra se estende para a área do zoológico. Também serão implantados quiosques e áreas de convivência e um novo prédio administrativo”, explica Samuel. Além disso, o espaço receberá passeios internos, novos portões de acesso ao equipamento, uma escola ambiental — voltada para os visitantes — e um vestiário.



O equipamento abriga cerca de 160 animais de 55 espécies, enquanto que o Horto Municipal Falconete Fialho, que também está localizado dentro do Parque Ecológico, são cultivadas mais de 100 mil mudas de 220 espécies diferentes.

“Aqui, teremos um paisagismo adequado à modernidade, um ambiente familiar belíssimo, para que não apenas os moradores do Passaré, do Mondubim e seu entorno possam aproveitar esse espaço, mas toda Fortaleza”, disse o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), durante o evento que iniciou a segunda etapa das obras de requalificação, no dia 4 deste mês.

A primeira etapa das obras foi entregue em abril de 2022, intervenções que tiveram um investimento de R$ 9 milhões. “Durante a primeira etapa das obras de requalificação do parque Passaré, a Secretaria de Infraestrutura já entregou um calçadão no entorno, o cercamento do Parque, a construção de uma areninha com equipamentos de esporte e lazer”, diz Samuel Dias.



Sobre o assunto Chuva forte deixa pontos de alagamento em Fortaleza; veja locais

Scarpa agradece apoio após golpe milionário: "Que sirva de exemplo"

Morre Eliseu Padilha, ex-ministro de Temer, Dilma e FHC

Apresentador tira cochilo durante entrevista com Simone Mendes

Fortaleza define logística para jogo contra Cerro Porteño no Paraguai; confira

Tags