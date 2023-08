Fechado para obras, Parque Ecológico do Passaré deve ser entregue em 2024

As atividades do Parque Ecológico do Passaré, em Fortaleza, estão totalmente suspensas desde o dia 6 de março de 2023 em virtude da segunda etapa das obras requalificação no equipamento. De acordo com Samuel Dias, secretário municipal da infraestrutura de Fortaleza (Seinf), o espaço deve ser entregue no primeiro semestre de 2024. Dentro do parque, estão inseridos o Horto Municipal Falconete Fialho e o Zoológico Municipal Sargento Prada.

O equipamento chegou a ser reaberto ao público, em abril de 2022, após a finalização da primeira etapa da requalificação. Na época, o equipamento ganhou uma pista de caminhada de mais de 12 mil metros, espaços de convivência, um píer, construído sobre a Lagoa do Passaré, academias ao ar-livre, etc.

Com a segunda etapa, focada no horto e no zoológico, o equipamento voltou a ser fechado.

De acordo com Samuel Dias, secretário Municipal da Infraestrutura, as estruturas foram fechadas porque vão passar por outras alterações ou porque existe um trânsito de obras. A segunda etapa prevê a construção de um prédio administrativo, centro de convivência para funcionários, reformulação de instalações do zoológico, etc.

“A ideia, no final, é transformar o Parque Ecológico do Passaré, que engloba o zoológico e o horto municipal, em uma área de referência ambiental e de visitação das pessoas da cidade”, diz Samuel.