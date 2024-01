Liminar garante vaga a criança com deficiência em Colégio da PM no Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Criança havia se inscrito para as vagas reservadas para PCDs, mas foi colocada na ampla concorrência

A Justiça concedeu liminar para que uma criança de oito anos garantisse ingresso no Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó, em Fortaleza, após seu nome constar na ampla concorrência em vez de ser incluído entre as vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs), conforme havia se inscrito e foi deferido pela própria banca organizadora.

A decisão foi tomada neste domingo, 7, pela juíza Elizabete Silva Pinheiro. No texto, a magistrada reconheceu que a documentação interposta pelo advogado da parte autora, Oswaldo Cardoso, comprova que a criança disputava as vagas para PCDs, mas constou no edital de resultados (divulgado na sexta-feira, 5) apenas na concorrência geral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais MPCE pede que prova do Colégio da Polícia Militar de Juazeiro do Norte seja anulada