Encerram hoje, 7, as inscrições para Casa de Cultura Estrangeira

As inscrições para o semestre 2024.1 das Casas de Cultura encerram neste domingo, 7. O equipamento da Universidade Federal do Ceará (UFC) está ofertando 1.053 vagas para os cursos de idioma. Destas, 452 são para o semestre inicial e 601 destinadas para o teste de nível.

As vagas para o nível inicial estão distribuídas entre as casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana, Portuguesa e para o Curso de Libras. O teste de nível seleciona para os estágios mais adiantados das Casas de Cultura.

As inscrições devem ser feitas no site da seleção e a taxa de inscrição de R$73,50 pode ser paga até o dia 8 de janeiro, via boleto bancário ou PIX. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino fundamental.