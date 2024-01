UFC começa especialização para dois mil profissionais do Mais Médicos

A Universidade Federal do Ceará (UFC) começou especialização em Medicina de Família e Comunidade para dois mil profissionais do Mais Médicos. Ao todo, 15 mil médicos do programa terão a oportunidade de participar do curso, realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com oito universidades.

Nessa quarta-feira, 27, foi realizada aula inaugural do curso com os profissionais que ingressaram no programa durante o ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luiz Roberto de Oliveira, do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenador do Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância em Saúde (Nuteds) da Faculdade de Medicina, detalha que a UFC vai atender discentes de três estados.