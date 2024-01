Um ano após requalificação, frequentadores cobram manutenção da orla da Barra do Ceará

Localizada às margens do Rio Ceará, o calçadão, que foi requalificado para entrega do Projeto Beira-Rio pela Prefeitura de Fortaleza em dezembro de 2022, está com a vegetação sem cuidados, redes das quadras de areia danificadas e falta de complexo de banheiros

No projeto de requalificação , o local recebeu diversas intervenções como espaços para corridas e caminhadas, academia ao ar livre, além da instalação de duas quadras poliesportivas e três quadras de areia para esportes à beira-mar, nova iluminação, mobiliários urbanos, paisagismo e a construção de dez boxes e 30 quiosques. A movimentação no local acontece a partir das 16 horas, principalmente para a prática de atividades físicas, como corrida e caminhada, assim como para abertura dos quiosques.

Entregue há pouco mais de um ano, a nova orla da Barra do Ceará, em Fortaleza , tem a manutenção dos seus espaços cobrada pelos frequentadores do local. Nessa quinta-feira, 4, O POVO constatou a vegetação da região sem cuidados, assim como as redes das quadras de areia, localizadas no calçadão da orla, danificadas. O novo cenário faz parte do projeto Beira-Rio entregue pela Prefeitura de Fortaleza em dezembro de 2022, que permite atividades de lazer e trabalho ao longo do calçadão.

No entanto, quem frequenta e trabalha na região nota que algumas ações de manutenção dos espaços não foram realizadas após a entrega do projeto. É o que diz um dos comerciantes do calçadão da orla, que preferiu ficar em anonimato.

“Aqui está lindo, mas parece que só foi entregue e esqueceram de cuidar. Olha essa vegetação, é enorme, já tampa a visão da ponte [da Barra]. Sinto que eles esqueceram da gente”, disse

A permissionária Silvana Souza, 50, que atua no calçadão desde a entrega do projeto, comenta que é necessário ajustar as redes das quadras de areia, visto que, sem os equipamentos consertados, as atividades acabam atrapalhando os clientes do quiosque. “As redes estão caindo e as bolas vêm e batem no comércio da gente. Eles entregaram e não foi feito reparo depois”, revela.

A falta de acessibilidade para cadeirantes é outro ponto que vem chamando atenção dos frequentadores da orla, principalmente no acesso aos banheiros dos quiosques. Apesar de não estar previsto no projeto, um complexo de banheiro, assim como os equipamentos instalados na Beira Mar, para maior atender os frequentadores é cobrado.

“Não tem banheiro para cadeirantes, o que tem são os dos quiosques, e não tem espaço para eles. Na Beira Mar tem banheiros bonitos, mas aqui somos esquecidos”, diz o comerciante Wendel Costa, 32.

O POVO procurou a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), nessa quinta-feira, 4, para saber sobre a manutenção do local. Em nota, nesta sexta-feira, 5, a Secretaria Executiva Regional 1 informou que realiza os serviços de capina e varrição durante todo o ano no calçadão do Beira-Rio, na Barra do Ceará e que uma nova limpeza foi iniciada nesta sexta.