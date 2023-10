Nova Clínica do Ferroviário promoverá saúde acessível à comunidade da Barra do Ceará

O espaço físico ficará dentro da sede do clube e ofertará diversos tipos de exames médicos com preços acessíveis. O objetivo é promover serviços médicos de qualidade para a comunidade

O Ferroviário vai inaugurar, no próximo dia 21 de outubro, a Clínica do Ferroviário, em parceria com o Laboratório Popular do Brasil, com o objetivo de promover saúde acessível à comunidade da Barra do Ceará. O espaço ocupará um espaço físico na sede do Tubarão e tem como objetivo oferecer exames clínicos de qualidade a preços justos para a população local.

No dia da inauguração, três exames serão disponibilizados gratuitamente: glicose, colesterol total e triglicerídeos. A Clínica do Ferroviário também contará com equipamento médico multiprofissional e um laboratório de análises clínicas completo, com mais de três mil exames disponíveis, dentre eles eletrocardiograma, eletro encéfalo, mapa e holter, além de prevenção ginecológica.

A iniciativa da diretoria do Ferroviário em parceria com o Laboratório Popular do Brasil aconteceu mediante as carências de serviços de saúde acessíveis localizadas na Barra do Ceará, região que conta com mais de 400 mil moradores. Além de suprir uma parcela dessa demanda, o Tubarão também fortalece o vínculo com a comunidade.