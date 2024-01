Linhas do Terminal do Papicu serão realocadas para terminal provisório em janeiro de 2024

As linhas de ônibus que operam no Terminal do Papicu, em Fortaleza, serão realocadas para um novo terminal provisório, situado a poucos metros da antiga plataforma e interligado por uma passarela provisória, a partir do próximo dia 8 de janeiro. A mudança ocorre em decorrência da demolição da plataforma B do terminal devido às obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a mudança não afetará as operações no terminal planejadas para o Réveillon. Confira as linhas de ônibus que sofrerão a alteração:

027 – Siqueira / Papicu / Aeroporto

087 – Expresso / Siqueira / Papicu

030 – Siqueira / Papicu / 13 de Maio

823 – Bom Jardim / Montese / Aldeota

038 – Parangaba / Papicu

089 – Expresso / Parangaba / Papicu

044 – Parangaba / Papicu / Montese

094 – Expresso / Parangaba / Aldeota

076 – Cj. Ceará / Aldeota / Papicu

096 – Expresso / Cj. Ceará / Papicu

086 – Bezerra de Menezes / Santos Dumont

286 – Expresso / Antônio Bezerra / Santos Dumont

092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema

016 – Cuca Barra / Papicu

810 – Praia do Futuro / Papicu

813 – Praia do Futuro / Papicu / ED

841 – HGF / Papicu / Riomar

831 – Cidade 2000 / HGF / ED

031 – Av. Borges de Melo / Papicu I

042 – Antônio Bezerra / Francisco Só / Papicu

045 – Cj. Ceará / Papicu / Montese

051 – Grande Circular I

069 – Lagoa / Papicu / Via Expressa

680 – José Walter / Papicu / Cidade Jardim

814 - Castelo Encantado / Papicu

901 – Dom Luis / Papicu / Centro

903 – Varjota / Centro

913 – Serviluz / Papicu