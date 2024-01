Limpeza de sofá causa explosão em apartamento em Fortaleza

Os bombeiros, a princípio, foram acionados para conter um incêndio no local. Ao chegarem ao apartamento, o fogo já havia sido contido pelos vizinhos usando extintor de pó químico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBM-CE), a explosão foi causada por componente inflamável contido no produto para o procedimento. A proprietária do apartamento foi ferida e encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

O processo de impermeabilização de um sofá causou uma explosão em um apartamento localizado no bairro Passaré, em Fortaleza. O acidente foi registrado por volta das 12 horas dessa terça-feira, 26.

Segundo os militares, a explosão foi ocasionada pela ignição de gases inflamáveis, que estavam sendo manipulados a partir do produto para realizar a impermeabilização do sofá da sala de estar do apartamento.

Gazes que causaram a explosão vieram de produtos para a impermeabilização Crédito: CBM-CE/Reprodução

O apartamento apresentou diversos danos, como no teto, nas janelas de vidro, em parte da cozinha e nas portas. Também foram percebidos danos no teto do apartamento vizinho.

A proprietária do apartamento, por sua vez, apresentou várias queimaduras de 1º e 2º graus. Nenhuma outra vítima foi registrada na residência ou em outros apartamentos vizinhos.

“Tão logo identificamos a gravidade das lesões na dona do apartamento, solicitamos apoio da ambulância para a vítima que ali se encontrava”, declarou o Corpo de Bombeiros. A mulher, de 31 anos, foi encaminhada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) para o setor de queimados do IJF.