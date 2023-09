Incêndio atinge hospital infantil em Fortaleza

O incêndio foi causado por um ar condicionado e ocasionou danos no aparelho, no forro PVC e na parte elétrica

Um incêndio atingiu o Hospital Infantil Filantrópico Sopai, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 25.

As chamas começaram na sala de respiradores, na parte superior do prédio, por volta das 11h30min. O fogo foi contido pela brigada de incêndio local e não houveram vítimas.

De acordo com a informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio foi causado por um ar condicionado e ocasionou danos no aparelho, no forro PVC e na parte elétrica.