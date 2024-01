Criança morre após incêndio atingir residência em Fortaleza

Mãe da vítima se encontra internada com queimaduras; caso aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira, 8

Uma criança de 4 anos, do sexo masculino, morreu após um incêndio atingir a casa onde ela morava, na Barra do Ceará, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 8. A mãe da vítima se encontra internada com queimaduras. Informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

De acordo com órgão, ocorrência foi registrada no final da manhã de hoje. Na ocasião, bombeiros apagaram o fogo e retiraram o garoto "de sobre escombros do banheiro".

Em seguida, o menino foi "imediatamente" atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas não resistiu e veio a falecer no local.