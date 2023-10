Incêndio atinge apartamento no Bairro de Fátima, em Fortaleza

Fogo começou no banheiro de um apartamento no segundo andar do prédio; não houve feridos, segundo informações preliminares

Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio durante a manhã desta segunda-feira, 16, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. Segundo informações preliminares, o fogo já foi controlado e não houve feridos.

As chamas tiveram origem no banheiro do apartamento localizado no segundo andar do prédio.

De acordo com moradores, não havia ninguém na residência durante o início do incêndio, e os moradores e funcionários nas demais áreas do edifício foram evacuados em segurança.