Réveillon 2024 de Fortaleza será lançado em São Paulo

“O lançamento nacional do Réveillon 2024 é mais uma iniciativa da Prefeitura para promoção do turismo em Fortaleza. Somos o maior PIB do Nordeste e estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais o nosso turismo, que é um importante vetor da economia da cidade. Essa é uma estratégia para atrair mais visitantes na alta estação, convidando a permanecer por mais tempo na Capital, mas também para captar novos investimentos e gerar muito mais oportunidades”, afirma Sarto em matéria da Prefeitura.

No evento, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reunirá a imprensa, representantes do setor de turismo, empresários e investidores. O Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), está apoiando o evento.

As atrações do Réveillon 2024 em Fortaleza serão divulgadas em evento de lançamento nessa terça-feira, 24, em São Paulo. Prefeitura afirma que o evento deverá ser o maior plano de Marketing Turístico que a Capital já teve. Estratégia nacional contempla os objetivos de captar novos investimentos e atrair turistas.

Para o período de virada do ano, a Prefeitura de Fortaleza planeja trazer cerca de 600 mil turistas, 10% a mais que o registrado no réveillon de 2023, quando cerca de 550 mil pessoas vieram à cidade.



Conforme dados do Observatório do Turismo de Fortaleza, o Réveillon da capital do Ceará em 2023 gerou uma receita de R$ 3,4 bilhões para a economia e mais de 186 mil vagas de emprego formais e informais, entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 15 de janeiro de 2023.



De acordo com a Prefeitura, desde o segundo semestre de 2022 a gestão vem realizando o maior plano de marketing turístico de Fortaleza "Com esse lançamento nacional do Réveillon, nossa meta é aumentar ainda mais o número de visitantes, o tempo que eles passam na Cidade e o ticket médio. Esperamos receber pelo menos 600 mil turistas, com um gasto médio de R$ 5 mil, cada, o que representa um importante e positivo impacto para a economia da nossa cidade", afirmou Alexandre Pereira, secretário de Turismo de Fortaleza, em matéria de divulgação da Prefeitura.



Ainda de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, o objetivo do evento em São Paulo é aumentar a visibilidade de Fortaleza para os turistas, além de garantir patrocínios para pagar o chachê dos artistas que se apresentarão no palco do aterro da Praia de Iracema.