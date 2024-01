Carro invade contramão e atropela três pessoas em bairro de Fortaleza; veja vídeo

Detido no bairro Bom Jardim, o motorista foi submetido a um teste de alcoolemia; confira mais informações sobre o acidente

Em Fortaleza, três pessoas foram atropeladas por um carro que invadiu a contramão no bairro Bom Jardim. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente por volta das sete horas da manhã de segunda-feira, 25. As vítimas, dois homens e uma mulher, estavam sentadas na calçada quando foram surpreendidas pelo veículo.

Na gravação, é possível observar o momento em que o carro de cor preta invade a contramão e colide contra as vítimas, que estavam conversando. Os três foram encaminhados a uma unidade de saúde.

