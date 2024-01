Prefeitura de Fortaleza inicia credeciamento de ambulantes para o pré-Carnaval da Gentilândia

A partir desta terça-feira, 26, a Prefeitura de Fortaleza inicia o cadastro de vendedores ambulantes interessados em participar das celebrações de Pré-Carnaval na Praça João Gentil, no bairro Benfica. O processo de inscrição está sob a responsabilidade da Secretaria Executiva Regional (SER) 4 e permanecerá aberto até a próxima quinta-feira, 28, com atendimento das 9 às 16 horas, na sede da Regional.

No caso de uma demanda superior ao número de vagas, a SER 4 realizará um sorteio no dia 3 de janeiro, às 15 horas, na sede da secretaria, para determinar quais ambulantes poderão participar dos eventos. Embora a presença dos comerciantes no momento do sorteio seja recomendada, ela não é compulsória.

"Você precisa vir na Regional 4 e é preciso trazer RG, CPF, comprovante de residência e uma fotografia do equipamento que vai ser utilizado", informa a secretária da Regional 4, Natália Rios.

Após a entrega dos documentos, cada ambulante receberá um número de inscrição no Setor de Protocolo.

Importante destacar que não será permitida a comercialização de produtos por vendedores não cadastrados e devidamente identificados. As barracas dos comerciantes autorizados serão alocadas em locais específicos pela Regional, seguindo o plano operacional elaborado para as festividades de Pré-Carnaval.