Assinantes O POVO vão ganhar bilhete grátis para apostar na Mega da Virada

A retirada do bilhete poderá ser feita até às 13 horas do próximo sábado, 30

A sorte vai jogar a favor de quem é assinante do O POVO e/ou da plataforma multistreaming O POVO+. Isto porque, a partir da parceria do grupo com a Loterias Sorte Mais Brasil, a maior rede de Lotéricas Oficiais Caixa no Brasil, os membros do Clube O POVO+ ganharão bilhete gratuito da Mega Sena da Virada. A retirada é válida até o próximo sábado, 30, às 13 horas.

Para participar, os assinantes devem comparecer à unidade mais próxima da Loterias Sorte Mais Brasil, portando o CPF e fazer a retirada do bilhete. Com o jogo feito, agora basta torcer pela vitória para começar o novo ano com o pé direito.

Vale ressaltar que será possível receber apenas um bilhete, de seis dezenas, por assinatura. Quem quiser aumentar as chances, porém, pode aproveitar a ida à lotérica para fazer mais apostas.