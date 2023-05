Estação Aeroporto do VLT será finalizada até fim de 2023, diz Seinfra

O VLT Ramal Aeroporto vai funcionar com duas estações, a Expedicionários, entregue dezembro de 2022, e a Aeroporto

O VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) de Fortaleza vai contar com a Estação Aeroporto até o fim de 2023, prevê a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra). O VLT Ramal Aeroporto vai funcionar com duas estações, a Expedicionários, já entregue, e a Aeroporto, além da estrutura da linha férrea dos trechos em superfície e em elevado.

O ramal terá capacidade para transportar até 36 mil pessoas por dia, estima a pasta.

Na Estação Aeroporto, localizada na avenida Senador Carlos Jereissati, em frente ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, as obras seguem em fase de acabamento, com colocação de piso, luminárias e revestimento. Já a parte elevada está com 80% de execução.

A nova linha terá 2,65 quilômetros de extensão, sendo 0,5 km em elevado. O equipamento "irá oferecer aos passageiros uma opção de mobilidade mais segura, rápida, confortável e integrada aos outros modais", afirma a Seinfra. O investimento é de aproximadamente R$ 57 milhões.

As colunas dos trilhos da Estação Aeroporto passam por um trecho de árvores da região. O POVO questionou à Seinfra se foi feita alguma avaliação de impacto da obra e se há previsão de replantio das árvores.

Segundo a pasta, "quanto à supressão vegetal no trecho do elevado, foram cumpridas todas as exigências legais, assim como realizados os estudos necessários, para a autorização dos órgãos ambientais". Um plano de reposição florestal está em fase de elaboração, acrescentou.

A Estação Expedicionários, localizada na avenida de mesmo nome, no cruzamento com a avenida Lauro Vieira Chaves, bem ao lado da pista de decolagem do Aeroporto Pinto Martins, já está em funcionamento. Desde dezembro de 2022, a estação beneficia a população que utiliza o VLT Parangaba-Mucuripe.

A Estação Expedicionários, 11ª estação da linha, localizada no bairro Vila União, conta com uma praça para a comunidade, parquinho infantil, espaço de convivência e uma academia ao ar livre.

Na inauguração da Estação Expedicionários, o secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, detalhou que a Estação Aeroporto vai ligar o ramal para a Parangaba-Mucuripe. "Por sua vez, ela já está ligada na linha Sul e, no futuro, até com a linha Leste", detalhou.

