Conjunto José Walter recebe mutirão contra focos de Aedes aegypti

Mutirão contra focos de Aedes aegypti Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura Municipal de Fortaleza

Cerca de 420 agentes comunitários de endemias participaram de um mutirão para eliminação de focos do Aedes aegypti realizado nesta quarta-feira, 20, no Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. Durante toda a manhã, 13 mil residências do bairro foram visitadas para a detecção e combate de possíveis pontos de proliferação do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O mutirão faz parte da operação "Inverno", realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em 45 bairros de Fortaleza durante os meses que antecedem a quadra chuvosa no Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dentro das residências, foram observados jardins, potes de água, pneus e outros locais que podem acumular água e se tornarem um nascedouro para larvas.

Play

Para o coordenador de vigilância em saúde da SMS, Nélio Morais, a medida auxilia, além do combate ao mosquito, no tratamento de outras doenças, evitando uma sobrecarga do sistema de saúde. “Imagine o colapso que isso [uma epidemia de dengue] gera às nossas unidades básicas de saúde e à nossa população? Os postos ficam lotados, você prejudica o atendimento do hipertenso, do diabético, da questão da tuberculose, da hanseníase. Todos aqueles agravos que são problemas sérios e graves também”, explica. Uma dessas enfermidades é a Covid-19, que teve aumento no número de casos em Fortaleza.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SMS em 13 de dezembro, o percentual de positividade atingiu a marca de 46% entre as mais de 1.600 amostras analisadas por laboratórios da rede pública entre as datas de 6 e 10 deste mês. “Estamos abrindo os postos de saúde todos os sábados para que as pessoas procurem se vacinar. O número de casos já está começando a mostrar um platô de diminuição, tendendo a diminuir. A gente tem observado felizmente que as pessoas estão procurando vacina, e isso é um bom sinal para que possa se evitar quadros graves, principalmente em pessoas de mais idade que agravam e podem levar inclusive ao óbito”, afirma o titular da SMS, Galeno Taumaturgo. Mutirão contra focos de Aedes aegypti Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura Municipal de Fortaleza Mutirão contra focos de Aedes aegypti Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura Municipal de Fortaleza Mutirão contra focos de Aedes aegypti Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura Municipal de Fortaleza Mutirão contra focos de Aedes aegypti Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura Municipal de Fortaleza Mutirão contra focos de Aedes aegypti Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura Municipal de Fortaleza