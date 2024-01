Geração Bilíngue levará 350 estudantes de Fortaleza para intercâmbio na Inglaterra

A maior parte dos alunos é do 8° e 9° do ensino fundamental da rede pública de Fortaleza. Programa é realizada pela Prefeitura

Uma Fortaleza Bilíngue para um futuro de oportunidades. Nesta quarta-feira, 20, foi lançado, no Paço Municipal, o programa Geração Bilíngue, um projeto voltado para que jovens possam se comunicar com o resto do mundo, realize intercâmbios e interaja com estrangeiros que visitam o Ceará.

Como primeira ação, 350 estudantes farão um intercâmbio para a Inglaterra. Deste grupo, 25 participaram do programa Juventude Digital - outro programa da Prefeitura, uma maratona de desenvolvimento de jogos pautados pela sustentabilidade. A maior parte dos alunos é do 8° e 9° do ensino fundamental da rede pública.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Davi Barroso, secretário da Juventude de Fortaleza, revela que, das 350 vagas, 300 são direcionadas aos alunos da rede pública, e os demais são de iniciativas como o Juventude Digital.