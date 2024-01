Natal 2023: empresas de ônibus irão ofertar 205 viagens extras para a festividade

As empresas de transporte urbano localizadas em Fortaleza irão disponibilizar 205 viagens extras, afirma a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). O número pode aumentar conforme a demanda.

De acordo com a Socicam, empresa que administra os Terminais Rodoviários de Fortaleza, cerca de 40 mil passageiros irão viajar entre os dias 22 a 26 de novembro. O número representa 26% a mais do que em relação à média normal de fluxo.

Quando comparado a 2022, haverá uma expansão de 8% no número de passageiros neste período, de 36.745 para 39.593.