Ônibus afunda na rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza

Crédito: Via Whatsapp O POVO

Um ônibus afundou no chão enquanto passava pela rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 18. A situação, de acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), aconteceu devido “a uma fuga em um dos trechos da galeria de drenagem”, que está em obras.

O local foi isolado, e os serviços de reparo tiveram início imediato.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) acompanhou a retirada do ônibus e informou manter agentes no local para orientar o trânsito.