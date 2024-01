Fachada de escola na Barra do Ceará desaba dois anos após inauguração

A Seduc informou que nenhum estudante ou funcionário saiu ferido e que o período de recuperação será retomado em janeiro, junto com as demais ações da escola.

De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), a queda da estrutura da fachada ocorreu por volta das 5h40min e todos os estudantes que estavam no período de recuperação foram informados sobre a suspensão das atividades na unidade de ensino.

A estrutura do teto da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Estado de Alagoas, localizada na Barra do Ceará , em Fortaleza , desabou nesta segunda-feira, 18. A sede da instituição de ensino foi inaugurada no dia 15 dezembro de 2021 e completou dois anos há três dias.

A equipe de engenharia da Seduc foi deslocada à escola para realização de levantamento no local no sentido de analisar a causa do desabamento e adotar as medidas necessárias. A Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza acompanha todas as providências, segundo o órgão.

A Defesa Civil informou que não recebeu demanda sobre o desabamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Integrada de Operações (Ciops) também não recebeu chamadas para o caso.