Em quatro anos, TopBus+ teve mais de 162.300 clientes cadastrados

O TopBus+, serviço de viagens compartilhadas sob demanda, celebra quatro anos de atuação em dezembro deste ano. Durante esse período, o aplicativo soma mais de 162.300 clientes cadastrados. O serviço atende 33 bairros de Fortaleza, o que corresponde a 80,8 quilômetros (km).

Uma das propostas do TopBus+ é estimular a coletividade do transporte por demanda. O cliente pode embarcar sozinho ou com acompanhantes, podendo levar até 12 pessoas consigo em uma mesma solicitação de viagem.