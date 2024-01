Av. Heráclito Graça: com trecho interditado por 11 meses, comerciantes buscam amenizar prejuízos

Lojistas temem queda na movimentação com a via interditada Crédito: Samuel Setubal

As soluções são uma alternativa gerada após uma suposta falta de contato da Prefeitura de Fortaleza, responsável pela obra, com os lojistas. Segundo Lourdirene Lobo, 53, gerente de uma oficina local, a gestão municipal não os convidou em nenhum momento para discutir formas de reduzir o prejuízo causado pela interdição. “Foi criado um grupo, e eles só passam informações. O que é perguntado não é respondido. Eu fui na Prefeitura junto com o dono da loja, me passaram que ia ter uma reunião no Paulo Sarasate e até hoje essa reunião não aconteceu”, afirma a funcionária da Beto's Car. Questionada pelo O POVO, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) disse ter realizado reuniões com uma comissão de representantes lojistas da Heráclito Graça e apresentado o projeto para as obras. Segundo a pasta, também foram efetuadas visitas in loco, onde as necessidades de cada estabelecimento foram estudadas. "Para além dessas ações, foi criado, ainda, um canal direto entre a equipe do serviço social e os comerciantes, para que os mesmos tenham acesso a todas as informações pertinentes sobre as obras, como cronograma e serviços a serem realizados. A Seinf tem trabalhado para minimizar os impactos causados durante os serviços. É sabido que qualquer intervenção causa transtornos temporários, mas os benefícios, estes serão permanentes e vão beneficiar toda a população de Fortaleza", acrescenta a Seinf em nota. Os seguidos meses de duração da obra preocupam principalmente os estabelecimentos do ramo automotivo que funcionam na região. Com parte dos negócios feitos na porta das lojas, os empresários temem a queda no fluxo de clientes durante a interdição “Vai dificultar [a chegada de clientes] porque a via está interditada. Nossos clientes vão ter que vir pela calçada e muitos não vão querer entrar na calçada. Aí não vão ter acesso a loja. E nossas vendas, a maioria, são na porta da loja”, explica Sandra Maribel, dona da Autopeças Iguatemi.

Reforma busca evitar alagamentos na avenida A obra busca solucionar um dos principais problemas da avenida Heráclito Graça, conhecida pelos constantes alagamentos durante a quadra chuvosa do estado. Para isso, será construído um reservatório subterrâneo, com capacidade de 14 mil m³, responsável por conter a água das chuvas. O fim das enchentes na via já é aguardado há bastante tempo por quem frequenta e trabalha no local. Dono de um estabelecimento a alguns metros do trecho interditado, Amilton de Souza, 48, diz que a obra poderá sim afetar os negócios, mas precisa ser feita. “É necessária, né? É uma coisa já saturada, que devia ter sido feita a muito tempo”, afirma o proprietário do Mercadinho Tropical. ALAGAMENTO | Na avenida Heráclito Graça, conhecida pelos alagamentos, os motoristas que tentaram passar pelo local ficaram com os carros parcialmente cobertos pela água. pic.twitter.com/ZgkAObBa6K

— O POVO (@opovo) January 31, 2020 Durante visita ao local na manhã de hoje, o titular da Seinf, Samuel Dias, afirmou que os desvios no trânsito também devem gerar algum transtorno nos primeiros momentos, mas que logo o fluxo deverá evoluir. “Estamos fazendo os primeiros desvios na época em que não há período escolar. Isso faz muita diferença porque no período escolar o trânsito, principalmente pela manhã, é muito mais intenso”, pontuou o secretário, em entrevista para o repórter Luciano Cesário da Rádio O POVO CBN.