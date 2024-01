Policial é preso por efetuar disparo e agressão em bilheteria de casa de show em Fortaleza

Um policial militar foi preso suspeito de se envolver em uma confusão na bilheteria de uma casa de show no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O caso foi registrado no fim de semana passado, e o soldado é apontado por ter efetuado um tiro e ter agredido um homem no Sítio Colosso. A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) abriu procedimento para apurar a conduta do agente de segurança.



Conforme decisão publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na sexta-feira, 15, o PM Marcos Paulo Oliveira Fontinele foi autuado em flagrante na Delegacia de Assuntos Internos (DAI) por efetuar disparo de arma de fogo e por porte de arma em desacordo com as normas legais.

A arma era de uso restrito e estava registrada no nome de outra pessoa.