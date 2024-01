Após episódio com Jojo Todynho, Sarto anuncia educação antirracista para permissionários

“Fortaleza tem educação antirracista nas escolas da rede pública municipal e agora passará a oferecer esse conteúdo também aos permissionários. Toda forma de discriminação precisa ser repudiada, combatida e apurada. Cabe à Polícia Civil investigar a denúncia de racismo que Jojo Todynho relata ter sofrido em Fortaleza. Por outro lado, a feirante alega calúnia. A Prefeitura de Fortaleza já colocou a Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria de Turismo à disposição para colaborar no que for necessário”, escreveu.

A Capital cearense tem 5.409 permissionários (que possuem concessão do município para atuar como comerciantes) em diversos locais da cidade, como Centro, Beira Mar e José Walter.

Menos de 24 horas depois da cantora Jojo Todynho afirmar ter sido vítima de racismo na noite do sábado, 16, na Feirinha da Beira Mar, em Fortaleza, o prefeito José Sarto divulgou neste domingo, 17, nas suas redes sociais, que a Prefeitura passará a oferecer aulas de conteúdo antirracista gratuitas de formação profissional direcionadas a todos os permissionários da cidade.

O que é a educação antirracista que Sarto mencionou?

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME), ao longo de todo o ano letivo, ações interdisciplinares são realizadas em sala de aula, assim como eventos e formações de profissionais. Na Rede Municipal de Ensino, a consciência negra é prática curricular implementada de forma sistemática.

Aa ações voltadas à educação antirracista são integradas nas unidades escolares com base na legislação referente à diversidade étnico-racial (Lei º 11.645/2008). Deste modo, a SME integraria ao currículo obrigatório das unidades de ensino a temática história e cultura afro-brasileira e indígena.

Em novembro deste ano, a SME lançou o Selo Escola Antirracista, iniciativa para estimular e reconhecer as unidades de educação que se dedicaram para promover as relações étnico-raciais ao longo do ano.

O que aconteceu com Jojo Todynho em Fortaleza

O caso teria acontecido na noite de sábado, 16, após a cantora, atriz e apresentadora se recusar a divulgar o produto de uma comerciante da feirinha da Beira Mar. De acordo com Jojo, a mulher lhe ofereceu o produto como permuta e após a recusa, teria exclamado: “Esses pretos são tudo arrogante (sic)”. As duas começaram uma discussão, que foi filmada por quem passava no local. O vídeo foi divulgado na internet, onde novos comentários racistas foram apontados pela cantora.