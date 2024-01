Rede Municipal de Fortaleza: matrículas para alunos novatos vão até dia 15 de dezembro

“A matrícula online pode ser feita de qualquer lugar, sem precisar faltar ao trabalho ou compromissos, por exemplo. Basta acessar o link, preencher as principais informações, como CPF do aluno ou do responsável, dados de endereço, série e turno”, informa Iracema.

De acordo com a gerente da Célula de Planejamento de Rede, Iracema Frota, cerca de 30 mil vagas serão distribuídas em todas as unidades escolares da rede municipal, até o ensino fundamental II. Ela ressalta as vantagens dos responsáveis optaram por realizar as matrículas pela internet:

Edite Medeiros Freire, de 58 anos, foi uma das responsáveis que passou por lá. Moradora do bairro Tancredo Neves, ela enfrentou um contratempo quando foi matricular sua neta Ana Júlia, 9 anos. “Eu fui às 6 horas da manhã em uma outra escola, a [E.M.] Maria de Lourdes Ribeiro Jereissati, que fica mais próxima da minha casa. Quando me atenderam, disseram que já não tinha vagas para a classe dela e me mandaram para cá”, conta a avó.

Os alunos veteranos, por sua vez, já estão com matrículas confirmadas para 2024. Em contato com os responsáveis, cada unidade escolar atualizou o endereço, documentação e solicitou o cartão de vacina atualizado do aluno para confirmação da matrícula.

No momento do cadastro online, ao informar o endereço de residência, aparecerão as escolas que oferecem vagas mais perto do aluno. Assim, a família escolhe a opção desejada e a vaga é reservada.

Apesar da movimentação tranquila na escola durante o primeiro dia de matrículas, a gerente da Célula de Planejamento de Rede, Iracema Frota, explica que o fluxo deve se intensificar nos próximos dias. “No primeiro dia, observamos as pessoas indo às escolas possivelmente pelo hábito cultural de ir presencialmente à escola. No entanto, conforme os dias passam, esperamos que as famílias compareçam para a entrega dos documentos, pois isso é crucial para finalizar o processo”, comenta.

Os pais que não buscaram a unidade escolar entre 4 a 15 de dezembro, ainda podem efetuar a matrícula. Contudo, segundo Iracema Frota, o ideal é acatar o período especificado para garantir a organização da rede e a certeza da vaga.

Documentos necessários:

Para efetivar a matrícula de alunos novatos, os responsáveis devem apresentar a seguinte documentação:

- Cópia da certidão de nascimento e CPF;

- Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem);

- Três fotos 3x4;

- Cartão de identificação social do responsável legal (NIS);

- Comprovante de residência;

- Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência;

- Cartão de vacinação atualizado;

- CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.

A ausência de algum documento não pode ser impedimento para efetivação da matrícula, já que o responsável pode efetuar a matrícula e depois entregar a documentação. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (SME), caso o aluno não possua algum dos documentos solicitados, os conselhos tutelares de cada Distrito de Educação são acionados para a regulamentação da documentação.

Matrículas em creches, no EJA e da educação especial

Para efetuar a matrícula em creches de crianças com idades entre 1 e 3 anos, nascidas no período de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2023, o responsável não necessita preencher o cadastro virtual. A orientação é dirigir-se ao Centro de Educação Infantil (CEI) ou creche parceira da Prefeitura mais próxima da residência para realizar a inscrição no Registro Único da Educação Infantil, levando consigo a seguinte documentação:

- Carteira de Trabalho ou Declaração que comprove o trabalho do responsável;

- Número de jovens e adultos na família;

- Número de crianças na família;

- Cópia do comprovante da renda mensal da família, para que seja calculado pelo sistema a

renda per capta da família;

- Cópia da Certidão de Nascimento;

- Cópia do CPF da criança;

- Comprovação caso a criança seja filha de adolescente;

- Cópia do comprovante de endereço;

- Declaração do tipo de residência: casa própria ou alugada;

- Cópia do cartão de vacina com o Selo Passaporte da Saúde atualizado;

- Cópia do RG e CPF dos pais e/ou responsáveis;

- Declaração do grau de parentesco do responsável;

- Cópia do laudo ou avaliação pedagógica realizada pelo professor do Atendimento

Educacional Especializado, conforme disposto na Nota Técnica nº 04/2014-SECADI/MEC, para

os alunos com deficiência;

- Declaração da supervisora do Programa Cresça com seu Filho (caso a criança seja

atendida);

- Cópia do cartão Bolsa-família

- Cópia do cartão de outros programas sociais: Ex: BPC

- Duas fotos 3x4

Para a EJA, o processo é diferente. A matrícula pode ser feita online ou presencialmente, mas a família precisa estar atenta aos polos específicos, pois nem todas as escolas oferecem esse atendimento. O cadastro será direcionado para o Polo de EJA mais próximo.