Dois homens são condenados por matar PM em 2017 no Carlito Pamplona

Dois homens foram condenados em sessão do Tribunal do Júri realizada nesta sexta-feira, 15, pelo assassinato do policial militar Francisco Leandro Conceição Santana, de 34 anos, crime ocorrido em 24 de setembro de 2017 no bairro Carlito Pamplona.

Breno Soares dos Santos, o “Venta”, foi sentenciado a 17 anos de prisão, enquanto Jefferson Barbosa Ferreira Batista, o “Osso”, a 19 anos e 10 meses. Ambos irão responder ao crime em regime inicialmente fechado.



De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), o PM, que estava de folga, e um amigo trafegavam de carro pela rua Santa Rosa, por volta da 0h20min, quando os acusados suspeitaram que eles poderiam ser integrantes de uma facção rival.