Três suspeitos de crimes morrem em intervenção policial em Reriutaba

Três homens suspeitos de crimes em Varjota (Sertão de Sobral) foram mortos em intervenção policial em Reriutaba, município vizinho àquele, nessa quinta-feira, 14. Conforme a Polícia Militar, o confronto ocorreu após o destacamento de Reriutaba receber a informação de que os suspeitos estavam escondidos no bairro Açude do Mato.

"Com apoio de equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando Tático Rural (Cotar), as composições foram até o local apontado averiguar", disse em nota a corporação.



"Na ocasião, os militares foram recebidos por disparos de arma de fogo e revidaram". Ainda de acordo com a PM, o trio foi socorrido com vida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.